Угнивенко Агафия
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Угнивенко Тарас Гордеевич
Рождение ребёнка
1838
Сын: Угнивенко Дмитрий Тарасович
Отец ребёнка: Угнивенко Тарас Гордеевич
Рождение ребёнка
1853
Сын: Угнивенко Пантелеймон Тарасович
Отец ребёнка: Угнивенко Тарас Гордеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно