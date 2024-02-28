Угнивенко Агафия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Угнивенко Агафия

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835

Сын: Угнивенко Илья Тарасович

Отец ребёнка: Угнивенко Тарас Гордеевич

Рождение ребёнка
1838

Сын: Угнивенко Дмитрий Тарасович

Отец ребёнка: Угнивенко Тарас Гордеевич

Рождение ребёнка
1853

Сын: Угнивенко Пантелеймон Тарасович

Отец ребёнка: Угнивенко Тарас Гордеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Угнивенко Тарас Гордеевич

Смерть
Неизвестно
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