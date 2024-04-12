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Угнивенко Пантелеймон Тарасович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Угнивенко Тарас Гордеевич

Мать: Угнивенко Агафия

Бракосочетание
18.05.1881

Жена: Угнивенко Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
23.03.1886

Сын: Угнивенко Георгий Пантелеймонович

Мать ребёнка: Угнивенко Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
1889

Сын: Угнивенко Борис Пантелеймонович

Мать ребёнка: Угнивенко Пелагея Ивановна

Смерть
Неизвестно
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