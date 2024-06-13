Арефьева (Гладкова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арефьева (Гладкова) Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.1900

Дата смерти

31.12.1984

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1900

Отец: Гладков Иван Львович

Мать: Гладкова Ксения Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Стерьховская, Демьянская волость, Тобольский уезд
Бракосочетание
08.02.1923

Муж: Арефьев Степан Константинович

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Свидетельство о заключении брака (повторное) 22.08.1980 Арефьев Степан Константинович исп. 24 года Гладкова Мария Ивановна исп. 22 года заключили брак 8.11.1923 запись за № 14
Рождение ребёнка
25.11.1923

Сын: Арефьев Анатолий Степанович

Отец ребёнка: Арефьев Степан Константинович

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.04.1926

Сын: Арефьев Владимир Степанович

Отец ребёнка: Арефьев Степан Константинович

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.06.1930

Сын: Арефьев Юрий Степанович

Отец ребёнка: Арефьев Степан Константинович

Рождение ребёнка
26.07.1937

Дочь: Ипполитова (Арефьева) Нина Степановна

Отец ребёнка: Арефьев Степан Константинович

Уват, Уватский муниципальный район, Тюменская область
Место рождения: с.Уват, Уватский район, Омская область
Смерть
31.12.1984
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область

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