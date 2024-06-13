Арефьева (Гладкова) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.02.1900
Дата смерти31.12.1984
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1900
Отец: Гладков Иван Львович
Мать: Гладкова Ксения Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Стерьховская, Демьянская волость, Тобольский уезд
Бракосочетание
08.02.1923
Свидетельство о заключении брака (повторное) 22.08.1980 Арефьев Степан Константинович исп. 24 года Гладкова Мария Ивановна исп. 22 года заключили брак 8.11.1923 запись за № 14
Рождение ребёнка
25.11.1923
Сын: Арефьев Анатолий Степанович
Отец ребёнка: Арефьев Степан Константинович
Рождение ребёнка
02.04.1926
Сын: Арефьев Владимир Степанович
Отец ребёнка: Арефьев Степан Константинович
Рождение ребёнка
26.06.1930
Отец ребёнка: Арефьев Степан Константинович
Рождение ребёнка
26.07.1937
Дочь: Ипполитова (Арефьева) Нина Степановна
Отец ребёнка: Арефьев Степан Константинович
Уват, Уватский муниципальный район, Тюменская область
Место рождения: с.Уват, Уватский район, Омская область
Смерть
31.12.1984
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область