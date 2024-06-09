Арефьев Владимир Степанович 02.04.1926 — найти родственников по фамилии на Familio
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Арефьев Владимир Степанович

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Место рождения

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

02.04.1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1926

Отец: Арефьев Степан Константинович

Мать: Арефьева (Гладкова) Мария Ивановна

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Арефьева Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Арефьева Валентина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Арефьев Александр Владимирович

Мать ребёнка: Арефьева Валентина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арефьева Валентина Васильевна

Место жительства
С 01.03.1950 по 1951
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Место жительства
С 1951
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

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