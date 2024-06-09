Арефьев Владимир Степанович
Место рождения
Дата рождения02.04.1926
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1926
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Арефьева Ольга Владимировна
Мать ребёнка: Арефьева Валентина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Арефьев Александр Владимирович
Мать ребёнка: Арефьева Валентина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
С 01.03.1950 по 1951
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Место жительства
С 1951
Смерть
Неизвестно