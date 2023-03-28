село Байкалово, село Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область (на 2019) — Familio

Байкалово

Байкаловский муниципальный район, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Ирбитский уезд, Байкальская волость
591. Байкалово (Байкаловское), село бывшее государственное, при речках Иленке, Сарабойке и Липовке, дворов 197, жителей 1040, волостное правление (уездный город в 60 верс Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Пермская губерния, Ирбитский уезд, Байкаловская волость
село Байкаловское

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Байкаловский район
10522Байкаловосело57°24'с.ш.63°45'в.д.O-41-092

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Находки

Где упоминается данное место
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Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Байкаловский муниципальный район, Байкаловское сельское поселение
65608406101с Байкаловосело

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Ирбитский уезд, Байкаловская волость
с. Байкаловское на р. Иленке и притоках ее Сарабайке и Липовке, прав. церк, зем. шк., народная библиотека, кварт. зем. нач., вол. правл., зем. станция, больница, еженед. Показать все Байкаловское общество632644556Бывшие государственные крестьянеПравославныеРусские60

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Ирбитский уезд
2519Байкаловское, сел.при ррч. Липовке, Сарабайке и Иленьке.6040156460535Церковь православная 1. Волостное правление. Приходское училище. Торжок 1.
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