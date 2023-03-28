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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
591. Байкалово (Байкаловское), село бывшее государственное, при речках Иленке, Сарабойке и Липовке, дворов 197, жителей 1040, волостное правление (уездный город в 60 верс Показать все
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Байкаловское
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
10522Байкаловосело57°24'с.ш.63°45'в.д.O-41-092
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Где упоминается данное место
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65608406101с Байкаловосело
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
с. Байкаловское на р. Иленке и притоках ее Сарабайке и Липовке, прав. церк, зем. шк., народная библиотека, кварт. зем. нач., вол. правл., зем. станция, больница, еженед. Показать все Байкаловское общество632644556Бывшие государственные крестьянеПравославныеРусские60—
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2519Байкаловское, сел.при ррч. Липовке, Сарабайке и Иленьке.6040156460535Церковь православная 1. Волостное правление. Приходское училище. Торжок 1.