Гладкова Ксения Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1894
Муж: Гладков Иван Львович
Рождение ребёнка
Около 1895
Дочь: Гладкова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Гладков Иван Львович
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Гладков Иван Львович
Рождение ребёнка
15.02.1900
Дочь: Арефьева (Гладкова) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Гладков Иван Львович
Рождение ребёнка
11.04.1902
Отец ребёнка: Гладков Иван Львович
Рождение ребёнка
19.05.1903
Сын: Гладков Константин Иванович
Отец ребёнка: Гладков Иван Львович
Рождение ребёнка
С 1904 по 1905
Дочь: Килеева (Гладкова) Александра Ивановна
Отец ребёнка: Гладков Иван Львович
Рождение ребёнка
03.07.1905
Сын: Гладков Александр Иванович
Отец ребёнка: Гладков Иван Львович
Государственный архив Свердловской области
Смерть
Неизвестно