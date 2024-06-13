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Гладкова Ксения Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1894

Муж: Гладков Иван Львович

Рождение ребёнка
Около 1895

Дочь: Гладкова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Гладков Иван Львович

Рождение ребёнка
1898

Сын: Гладков Алексей Иванович

Отец ребёнка: Гладков Иван Львович

Рождение ребёнка
15.02.1900

Дочь: Арефьева (Гладкова) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Гладков Иван Львович

Рождение ребёнка
11.04.1902

Сын: Гладков Василий Иванович

Отец ребёнка: Гладков Иван Львович

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.05.1903

Сын: Гладков Константин Иванович

Отец ребёнка: Гладков Иван Львович

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
С 1904 по 1905

Дочь: Килеева (Гладкова) Александра Ивановна

Отец ребёнка: Гладков Иван Львович

Рождение ребёнка
03.07.1905

Сын: Гладков Александр Иванович

Отец ребёнка: Гладков Иван Львович

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Государственный архив Свердловской области
Смерть
Неизвестно

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