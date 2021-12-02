Ипполитова (Арефьева) Нина Степановна 26.07.1937 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ипполитова (Арефьева) Нина Степановна

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Место рождения

Уват, Уватский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

26.07.1937

Дата смерти

02.12.2021

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1937

Отец: Арефьев Степан Константинович

Мать: Арефьева (Гладкова) Мария Ивановна

Уват, Уватский муниципальный район, Тюменская область
Место рождения: с.Уват, Уватский район, Омская область
Бракосочетание
07.09.1959

Муж: Ипполитов Анатолий Данилович

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Рождение ребёнка
29.03.1960

Сын: Ипполитов Андрей Анатольевич

Отец ребёнка: Ипполитов Анатолий Данилович

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Рождение ребёнка
19.10.1973

Сын: Ипполитов Алексей Анатольевич

Отец ребёнка: Ипполитов Анатолий Данилович

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Смерть
02.12.2021
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Причина смерти: 1. а) Застойная сердечная недостаточность б) Атеросклероз артерий конечностей 2. Сахарный диабет неуточненный с нарушениями периферического кровообращения

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