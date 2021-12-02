Ипполитова (Арефьева) Нина Степановна
Место рождения
Дата рождения26.07.1937
Дата смерти02.12.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1937
Место рождения: с.Уват, Уватский район, Омская область
Бракосочетание
07.09.1959
Рождение ребёнка
29.03.1960
Сын: Ипполитов Андрей Анатольевич
Отец ребёнка: Ипполитов Анатолий Данилович
Рождение ребёнка
19.10.1973
Сын: Ипполитов Алексей Анатольевич
Отец ребёнка: Ипполитов Анатолий Данилович
Смерть
02.12.2021
Причина смерти: 1. а) Застойная сердечная недостаточность б) Атеросклероз артерий конечностей 2. Сахарный диабет неуточненный с нарушениями периферического кровообращения