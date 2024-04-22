Арефьев Степан Константинович
Место рождения
Дата рождения14.12.1898
Дата смертиМежду 02.09.1942 и 16.09.1942
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1898
Бракосочетание
08.02.1923
Жена: Арефьева Мария Ивановна
Рождение ребёнка
25.11.1923
Сын: Арефьев Анатолий Степанович
Мать ребёнка: Арефьева Мария Ивановна
Рождение ребёнка
02.04.1926
Сын: Арефьев Владимир Степанович
Мать ребёнка: Арефьева Мария Ивановна
Рождение ребёнка
26.06.1930
Мать ребёнка: Арефьева Мария Ивановна
Рождение ребёнка
26.07.1937
Дочь: Ипполитова Нина Степановна
Мать ребёнка: Арефьева Мария Ивановна
Уват, Уватский муниципальный район, Тюменская область
Место рождения: с.Уват, Уватский район, Омская область
Место жительства
До 1941
Стерьховская, Демьянская волость, Тобольский уезд
Смерть
Между 02.09.1942 и 16.09.1942
рядовой, 1898 г., пропал без вести в январе 1943 г. Источник информации: Книга памяти. Свердловская область. Том 15
Пропал без вести (военное)
Около 25.09.1942