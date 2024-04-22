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Арефьев Степан Константинович

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Место рождения

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

14.12.1898

Дата смерти

Между 02.09.1942 и 16.09.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1898

Отец: Арефьев Константин Васильевич

Мать: Арефьева Наталья Васильевна

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
08.02.1923

Жена: Арефьева Мария Ивановна

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.11.1923

Сын: Арефьев Анатолий Степанович

Мать ребёнка: Арефьева Мария Ивановна

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.04.1926

Сын: Арефьев Владимир Степанович

Мать ребёнка: Арефьева Мария Ивановна

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.06.1930

Сын: Арефьев Юрий Степанович

Мать ребёнка: Арефьева Мария Ивановна

Рождение ребёнка
26.07.1937

Дочь: Ипполитова Нина Степановна

Мать ребёнка: Арефьева Мария Ивановна

Уват, Уватский муниципальный район, Тюменская область
Место рождения: с.Уват, Уватский район, Омская область
Место жительства
До 1941
Стерьховская, Демьянская волость, Тобольский уезд
Смерть
Между 02.09.1942 и 16.09.1942
рядовой, 1898 г., пропал без вести в январе 1943 г. Источник информации: Книга памяти. Свердловская область. Том 15
Пропал без вести (военное)
Около 25.09.1942
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