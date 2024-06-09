Арефьев Юрий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.06.1930
Дата смерти05.03.1968
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1930
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Цибина Зоя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Цибина Зоя
Место жительства
1949
Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.02.1954
Мать ребёнка: Цибина Зоя
Смерть
05.03.1968