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Арефьев Юрий Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.06.1930

Дата смерти

05.03.1968

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1930

Отец: Арефьев Степан Константинович

Мать: Арефьева (Гладкова) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Арефьев Дмитрий Юрьевич

Мать ребёнка: Цибина Зоя

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цибина Зоя

Место жительства
1949
Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.02.1954

Сын: Арефьев Сергей Юрьевич

Мать ребёнка: Цибина Зоя

Смерть
05.03.1968

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