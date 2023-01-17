Теньгушева (Иванова) Анна Матвеевна
Место рождения
Дата рождения14.10.1888 ст.
Дата смерти1968
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1888 ст.
Отец: Иванов Матвей Федорович
Мать: Иванова Анисья Павловна
Бракосочетание
23.01.1909 ст.
Челябинская Свято-Троицкая церковь "И вот настал самый торжественный день, день свадьбы (бракосочетания). Были наняты извозчики ехать в церковь, 3-4 лошади были родственников невесты. Я был привезён ... Показать все
Рождение ребёнка
05.10.1909 ст.
Дочь: Куликова Зинаида Кузьминична
Отец ребёнка: Теньгушев Кузьма Иванович
"Шли годы, менялось время и вместе с этим менялся уклад семейной жизни. Стали появляться новые члены семьи. Родилась Зина, расход стал увеличиваться и жить стало по-труднее."
Рождение ребёнка
24.11.1911
Отец ребёнка: Теньгушев Кузьма Иванович
"А в то время у нас уже был еще наследник - сын Сережа. Но тот ещё был мал и ходить не мог. С тех времен у нас есть фотокарточка, где мы, пять человек – Я, Ваша бабушка, сестра Маня и наши дети-первен... Показать все
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Кузнецова Клавдия Кузьминична
Отец ребёнка: Теньгушев Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
07.03.1920
Сын: Теньгушев Василий Кузьмич
Отец ребёнка: Теньгушев Кузьма Иванович
"Моя старушка вздумала пополнить нашу семью четвертым ребенком. 7 марта собралась родить. Роды были неблагополучные, её велели срочно отправить в больницу. В больнице с вашей бабушкой всё обошлось бла... Показать все
Место жительства
Между 1923 и 1926
Октябрьское, Октябрьский муниципальный район, Челябинская область
Переезд в Калмыково (*в настоящая время село Октябрьское, Челябинская область)
Место жительства
1927
Смерть
1968