Иванова Анисья Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Анисья Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.10.1888 ст.

Дочь: Теньгушева Анна Матвеевна

Отец ребёнка: Иванов Матвей Федорович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Иванова Зоя Матвеевна

Отец ребёнка: Иванов Матвей Федорович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Матвей Федорович

Смерть
Неизвестно
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