Иванова Анисья Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.10.1888 ст.
Дочь: Теньгушева Анна Матвеевна
Отец ребёнка: Иванов Матвей Федорович
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Иванова Зоя Матвеевна
Отец ребёнка: Иванов Матвей Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно