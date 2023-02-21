Иванов Матвей Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.10.1888 ст.
Дочь: Теньгушева Анна Матвеевна
Мать ребёнка: Иванова Анисья Павловна
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Иванова Зоя Матвеевна
Мать ребёнка: Иванова Анисья Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иванова Анисья Павловна
Смерть
Неизвестно