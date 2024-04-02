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Иванова Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Федор Михайлович

Рождение ребёнка
27.09.1857 ст.

Сын: Иванов Андрей Федорович

Отец ребёнка: Иванов Федор Михайлович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
12.01.1862 ст.

Дочь: (Иванова) Анна Федоровна

Отец ребёнка: Иванов Федор Михайлович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
12.11.1864 ст.

Сын: Иванов Матвей Федорович

Отец ребёнка: Иванов Федор Михайлович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Смерть
Неизвестно

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