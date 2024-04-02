Иванова Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.09.1857 ст.
Отец ребёнка: Иванов Федор Михайлович
Рождение ребёнка
12.01.1862 ст.
Дочь: (Иванова) Анна Федоровна
Отец ребёнка: Иванов Федор Михайлович
Рождение ребёнка
12.11.1864 ст.
Отец ребёнка: Иванов Федор Михайлович
Смерть
Неизвестно