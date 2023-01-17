город Кунгур, город Кунгур, город Кунгур, Пермский край (на 2019) — Familio

Кунгур

город Кунгур, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Города
7КУНГУР. Уездный.при рр. Сылве и Ирени.87½147954444995Церквей православных 9. Училищ: уездное 1, приходских 3, женское 1. Почтовая станция. Заводов: кожевенных 40, свечно-восковых 1, чугунно-литейный 1, механический 1, ле Показать все
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Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, город Кунгур
57722000001г Кунгургород
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