Куликова (Теньгушева) Зинаида Кузьминична
Место рождения
Дата рождения05.10.1909 ст.
Дата смерти23.12.1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1909 ст.
"Шли годы, менялось время и вместе с этим менялся уклад семейной жизни. Стали появляться новые члены семьи. Родилась Зина, расход стал увеличиваться и жить стало по-труднее."
Место жительства
Между 1923 и 1926
Переезд в Калмыково (*в настоящая время село Октябрьское, Челябинская область)
Место жительства
1927
Бракосочетание
1935
Рождение ребёнка
18.04.1936
Дочь: Борисенко Маргарита Дмитриевна
Отец ребёнка: Куликов Дмитрий Кузьмич
Рождение ребёнка
04.07.1938
Дочь: Куликова Светлана Дмитриевна
Отец ребёнка: Куликов Дмитрий Кузьмич
Рождение ребёнка
30.12.1940
Дочь: Завьялова Лариса Дмитриевна
Отец ребёнка: Куликов Дмитрий Кузьмич
Рождение ребёнка
08.02.1946
Дочь: Хохлюк Вера Дмитриевна
Отец ребёнка: не указан
Дала фамилию и отчество от погибшего в 1942 мужа.
Рождение ребёнка
1951
Сын: Куликов Владимир Дмитриевич
Отец ребёнка: не указан
Дала фамилию и отчество от погибшего в 1942 мужа.
Смерть
23.12.1970