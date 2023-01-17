Куликова (Теньгушева) Зинаида Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куликова (Теньгушева) Зинаида Кузьминична

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Место рождения

Челябинск

Дата рождения

05.10.1909 ст.

Дата смерти

23.12.1970

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1909 ст.

Отец: Теньгушев Кузьма Иванович

Мать: Теньгушева Анна Матвеевна

"Шли годы, менялось время и вместе с этим менялся уклад семейной жизни. Стали появляться новые члены семьи. Родилась Зина, расход стал увеличиваться и жить стало по-труднее."
Место жительства
Между 1923 и 1926
Переезд в Калмыково (*в настоящая время село Октябрьское, Челябинская область)
Место жительства
1927
Бракосочетание
1935

Муж: Куликов Дмитрий Кузьмич

Рождение ребёнка
18.04.1936

Дочь: Борисенко Маргарита Дмитриевна

Отец ребёнка: Куликов Дмитрий Кузьмич

Рождение ребёнка
04.07.1938

Дочь: Куликова Светлана Дмитриевна

Отец ребёнка: Куликов Дмитрий Кузьмич

Рождение ребёнка
30.12.1940

Дочь: Завьялова Лариса Дмитриевна

Отец ребёнка: Куликов Дмитрий Кузьмич

Рождение ребёнка
08.02.1946

Дочь: Хохлюк Вера Дмитриевна

Отец ребёнка: не указан

Дала фамилию и отчество от погибшего в 1942 мужа.
Рождение ребёнка
1951

Сын: Куликов Владимир Дмитриевич

Отец ребёнка: не указан

Дала фамилию и отчество от погибшего в 1942 мужа.
Смерть
23.12.1970
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