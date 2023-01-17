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Куликов Дмитрий Кузьмич

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Место рождения

Омск, город Омск, Омская область

Дата рождения

19.10.1910 ст.

Дата смерти

02.03.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1910 ст.

Отец: Куликов Кузьма Степанович

Мать: Куликова Анастасия Федотовна

Омск, город Омск, Омская область
Крещение 24 октября. Церковный приход - Свято-Троицкая церковь на железнодорожной станции Омск.
Бракосочетание
1935

Жена: Куликова Зинаида Кузьминична

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
18.04.1936

Дочь: Борисенко Маргарита Дмитриевна

Мать ребёнка: Куликова Зинаида Кузьминична

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
04.07.1938

Дочь: Куликова Светлана Дмитриевна

Мать ребёнка: Куликова Зинаида Кузьминична

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
30.12.1940

Дочь: Завьялова Лариса Дмитриевна

Мать ребёнка: Куликова Зинаида Кузьминична

Омск, город Омск, Омская область
Смерть
02.03.1942
погост Благовещенье
Погиб 2 марта 1942 года при штурме деревни Мал. Мантрово (Ржевский Район, Тверская область). Первое захоронение на погосте Благовещенье, возле р. Волга. Церковь Благовещения Пресвятыя Богородицы (18... Показать все
Перезахоронение
Между 1954 и 1956
Ефимово, Ржевский муниципальный район, Тверская область
Братская могила в д. Ефимово, Ржевский район, Тверская область
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