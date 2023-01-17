Куликов Дмитрий Кузьмич
Место рождения
Дата рождения19.10.1910 ст.
Дата смерти02.03.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1910 ст.
Крещение 24 октября. Церковный приход - Свято-Троицкая церковь на железнодорожной станции Омск.
Бракосочетание
1935
Рождение ребёнка
18.04.1936
Дочь: Борисенко Маргарита Дмитриевна
Мать ребёнка: Куликова Зинаида Кузьминична
Рождение ребёнка
04.07.1938
Дочь: Куликова Светлана Дмитриевна
Мать ребёнка: Куликова Зинаида Кузьминична
Рождение ребёнка
30.12.1940
Дочь: Завьялова Лариса Дмитриевна
Мать ребёнка: Куликова Зинаида Кузьминична
Смерть
02.03.1942
погост Благовещенье
Погиб 2 марта 1942 года при штурме деревни Мал. Мантрово (Ржевский Район, Тверская область). Первое захоронение на погосте Благовещенье, возле р. Волга. Церковь Благовещения Пресвятыя Богородицы (18... Показать все
Перезахоронение
Между 1954 и 1956
Ефимово, Ржевский муниципальный район, Тверская область
Братская могила в д. Ефимово, Ржевский район, Тверская область