Куликова (Масленникова) Анастасия Федотовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.12.1888 ст.
Дата смерти1967
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1888 ст.
Отец: Масленников Федот Емельянович
Мать: не указана
Бракосочетание
06.10.1908 ст.
Рождение ребёнка
19.10.1910 ст.
Отец ребёнка: Куликов Кузьма Степанович
Крещение 24 октября. Церковный приход - Свято-Троицкая церковь на железнодорожной станции Омск.
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Куликов Кузьма Степанович
Рождение ребёнка
07.02.1918
Дочь: Тучина Галина Кузьминична
Отец ребёнка: Куликов Кузьма Степанович
Крещение 18 февраля. Церковный приход - Свято-Николаевская церковь Атаманского хутора
Рождение ребёнка
08.10.1919
Сын: Куликов Лев Кузьмич
Отец ребёнка: Куликов Кузьма Степанович
Крещение 19 октября. Церковный приход - Свято-Николаевская церковь Атаманского хутора
Рождение ребёнка
01.03.1922
Дочь: Нейк Клавдия Кузьминична
Отец ребёнка: Куликов Кузьма Степанович
Рождение ребёнка
16.08.1925
Дочь: Большакова Лидия Кузьминична
Отец ребёнка: Куликов Кузьма Степанович
Смерть
1967