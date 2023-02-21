Куликова (Масленникова) Анастасия Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куликова (Масленникова) Анастасия Федотовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.12.1888 ст.

Дата смерти

1967

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1888 ст.

Отец: Масленников Федот Емельянович

Мать: не указана

Бракосочетание
06.10.1908 ст.

Муж: Куликов Кузьма Степанович

Рождение ребёнка
19.10.1910 ст.

Сын: Куликов Дмитрий Кузьмич

Отец ребёнка: Куликов Кузьма Степанович

Омск, город Омск, Омская область
Крещение 24 октября. Церковный приход - Свято-Троицкая церковь на железнодорожной станции Омск.
Рождение ребёнка
1914

Сын: Куликов Борис Кузьмич

Отец ребёнка: Куликов Кузьма Степанович

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
07.02.1918

Дочь: Тучина Галина Кузьминична

Отец ребёнка: Куликов Кузьма Степанович

Омск, город Омск, Омская область
Крещение 18 февраля. Церковный приход - Свято-Николаевская церковь Атаманского хутора
Рождение ребёнка
08.10.1919

Сын: Куликов Лев Кузьмич

Отец ребёнка: Куликов Кузьма Степанович

Омск, город Омск, Омская область
Крещение 19 октября. Церковный приход - Свято-Николаевская церковь Атаманского хутора
Рождение ребёнка
01.03.1922

Дочь: Нейк Клавдия Кузьминична

Отец ребёнка: Куликов Кузьма Степанович

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
16.08.1925

Дочь: Большакова Лидия Кузьминична

Отец ребёнка: Куликов Кузьма Степанович

Омск, город Омск, Омская область
Смерть
1967
Омск, город Омск, Омская область
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