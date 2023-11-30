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Куликов Кузьма Степанович

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Место рождения

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область

Дата рождения

30.06.1884 ст.

Дата смерти

После 1940

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1884 ст.

Отец: Куликов Степан Николаевич

Мать: Куликова Пелагея Семеновна

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Бракосочетание
06.10.1908 ст.

Жена: Куликова Анастасия Федотовна

Место жительства
После 1908
Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
19.10.1910 ст.

Сын: Куликов Дмитрий Кузьмич

Мать ребёнка: Куликова Анастасия Федотовна

Омск, город Омск, Омская область
Крещение 24 октября. Церковный приход - Свято-Троицкая церковь на железнодорожной станции Омск.
Рождение ребёнка
1914

Сын: Куликов Борис Кузьмич

Мать ребёнка: Куликова Анастасия Федотовна

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
07.02.1918

Дочь: Тучина Галина Кузьминична

Мать ребёнка: Куликова Анастасия Федотовна

Омск, город Омск, Омская область
Крещение 18 февраля. Церковный приход - Свято-Николаевская церковь Атаманского хутора
Рождение ребёнка
08.10.1919

Сын: Куликов Лев Кузьмич

Мать ребёнка: Куликова Анастасия Федотовна

Омск, город Омск, Омская область
Крещение 19 октября. Церковный приход - Свято-Николаевская церковь Атаманского хутора
Рождение ребёнка
01.03.1922

Дочь: Нейк Клавдия Кузьминична

Мать ребёнка: Куликова Анастасия Федотовна

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
16.08.1925

Дочь: Большакова Лидия Кузьминична

Мать ребёнка: Куликова Анастасия Федотовна

Омск, город Омск, Омская область
Смерть
После 1940
Омск, город Омск, Омская область
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