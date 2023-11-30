Куликов Кузьма Степанович
Место рождения
Дата рождения30.06.1884 ст.
Дата смертиПосле 1940
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1884 ст.
Бракосочетание
06.10.1908 ст.
Место жительства
После 1908
Рождение ребёнка
19.10.1910 ст.
Мать ребёнка: Куликова Анастасия Федотовна
Крещение 24 октября. Церковный приход - Свято-Троицкая церковь на железнодорожной станции Омск.
Рождение ребёнка
1914
Мать ребёнка: Куликова Анастасия Федотовна
Рождение ребёнка
07.02.1918
Дочь: Тучина Галина Кузьминична
Мать ребёнка: Куликова Анастасия Федотовна
Крещение 18 февраля. Церковный приход - Свято-Николаевская церковь Атаманского хутора
Рождение ребёнка
08.10.1919
Сын: Куликов Лев Кузьмич
Мать ребёнка: Куликова Анастасия Федотовна
Крещение 19 октября. Церковный приход - Свято-Николаевская церковь Атаманского хутора
Рождение ребёнка
01.03.1922
Дочь: Нейк Клавдия Кузьминична
Мать ребёнка: Куликова Анастасия Федотовна
Рождение ребёнка
16.08.1925
Дочь: Большакова Лидия Кузьминична
Мать ребёнка: Куликова Анастасия Федотовна
Смерть
После 1940