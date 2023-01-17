Куликова (Киселева) Пелагея Семеновна
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смертиПосле 1917
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Киселев Семен Иванович
Мать: Киселева Ирина Семеновна
Рождение ребёнка
05.04.1879 ст.
Сын: Куликов Георгий Степанович
Отец ребёнка: Куликов Степан Николаевич
Рождение ребёнка
10.04.1882 ст.
Сын: Куликов Василий Степанович
Отец ребёнка: Куликов Степан Николаевич
Рождение ребёнка
30.06.1884 ст.
Сын: Куликов Кузьма Степанович
Отец ребёнка: Куликов Степан Николаевич
Рождение ребёнка
24.05.1888 ст.
Дочь: Куликова Феодосия Степановна
Отец ребёнка: Куликов Степан Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1917