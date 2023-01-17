Куликова (Киселева) Пелагея Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКуликова (Киселева) Пелагея Семеновна

Куликова (Киселева) Пелагея Семеновна

avatar

Место рождения

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область

Дата рождения

1852

Дата смерти

После 1917

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Киселев Семен Иванович

Мать: Киселева Ирина Семеновна

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
05.04.1879 ст.

Сын: Куликов Георгий Степанович

Отец ребёнка: Куликов Степан Николаевич

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
10.04.1882 ст.

Сын: Куликов Василий Степанович

Отец ребёнка: Куликов Степан Николаевич

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
30.06.1884 ст.

Сын: Куликов Кузьма Степанович

Отец ребёнка: Куликов Степан Николаевич

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
24.05.1888 ст.

Дочь: Куликова Феодосия Степановна

Отец ребёнка: Куликов Степан Николаевич

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куликов Степан Николаевич

Смерть
После 1917
Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close