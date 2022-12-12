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Куликов Георгий Степанович

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Место рождения

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область

Дата рождения

05.04.1879 ст.

Дата смерти

После 1929

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1879 ст.

Отец: Куликов Степан Николаевич

Мать: Куликова Пелагея Семеновна

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Бракосочетание
05.02.1903

Жена: Куликова Марфа Сидоровна

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
02.11.1903 ст.

Сын: Куликов Григорий Георгиевич

Мать ребёнка: Куликова Марфа Сидоровна

Рождение ребёнка
06.11.1906 ст.

Сын: Куликов Михаил Георгиевич

Мать ребёнка: Куликова Марфа Сидоровна

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
29.01.1909 ст.

Дочь: Валентина Георгиевна

Мать ребёнка: Куликова Марфа Сидоровна

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
08.03.1911 ст.

Дочь: Лидия Георгиевна

Мать ребёнка: Куликова Марфа Сидоровна

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Куликов Пётр Георгиевич

Мать ребёнка: Куликова Марфа Сидоровна

Омск, город Омск, Омская область
Бракосочетание
16.05.1915 ст.

Жена: Куликова Анна Васильевна

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
22.08.1916 ст.

Сын: Куликов Алексей Георгиевич

Мать ребёнка: Куликова Анна Васильевна

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
01.08.1921

Дочь: Вера Георгиевна

Мать ребёнка: Куликова Анна Васильевна

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
06.08.1923

Сын: Куликов Борис Георгиевич

Мать ребёнка: Куликова Анна Васильевна

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
02.07.1925

Сын: Куликов Владимир Георгиевич

Мать ребёнка: Куликова Анна Васильевна

Омск, город Омск, Омская область
Смерть
После 1929
Омск, город Омск, Омская область
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