Куликов Георгий Степанович
Место рождения
Дата рождения05.04.1879 ст.
Дата смертиПосле 1929
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1879 ст.
Бракосочетание
05.02.1903
Жена: Куликова Марфа Сидоровна
Рождение ребёнка
02.11.1903 ст.
Сын: Куликов Григорий Георгиевич
Мать ребёнка: Куликова Марфа Сидоровна
Рождение ребёнка
06.11.1906 ст.
Сын: Куликов Михаил Георгиевич
Мать ребёнка: Куликова Марфа Сидоровна
Рождение ребёнка
29.01.1909 ст.
Дочь: Валентина Георгиевна
Мать ребёнка: Куликова Марфа Сидоровна
Рождение ребёнка
08.03.1911 ст.
Дочь: Лидия Георгиевна
Мать ребёнка: Куликова Марфа Сидоровна
Рождение ребёнка
1914
Мать ребёнка: Куликова Марфа Сидоровна
Бракосочетание
16.05.1915 ст.
Жена: Куликова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
22.08.1916 ст.
Сын: Куликов Алексей Георгиевич
Мать ребёнка: Куликова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
01.08.1921
Дочь: Вера Георгиевна
Мать ребёнка: Куликова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
06.08.1923
Мать ребёнка: Куликова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
02.07.1925
Сын: Куликов Владимир Георгиевич
Мать ребёнка: Куликова Анна Васильевна
Смерть
После 1929