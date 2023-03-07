Куликова (Усова) Марфа Сидоровна
Место рождения
Дата рождения04.07.1884 ст.
Дата смерти1915
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1884 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.02.1903
Рождение ребёнка
02.11.1903 ст.
Сын: Куликов Григорий Георгиевич
Отец ребёнка: Куликов Георгий Степанович
Рождение ребёнка
06.11.1906 ст.
Сын: Куликов Михаил Георгиевич
Отец ребёнка: Куликов Георгий Степанович
Рождение ребёнка
29.01.1909 ст.
Дочь: Валентина Георгиевна
Отец ребёнка: Куликов Георгий Степанович
Рождение ребёнка
08.03.1911 ст.
Дочь: Лидия Георгиевна
Отец ребёнка: Куликов Георгий Степанович
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Куликов Георгий Степанович
Смерть
1915