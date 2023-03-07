Куликова (Усова) Марфа Сидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куликова (Усова) Марфа Сидоровна

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Место рождения

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область

Дата рождения

04.07.1884 ст.

Дата смерти

1915

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1884 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Бракосочетание
05.02.1903

Муж: Куликов Георгий Степанович

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
02.11.1903 ст.

Сын: Куликов Григорий Георгиевич

Отец ребёнка: Куликов Георгий Степанович

Рождение ребёнка
06.11.1906 ст.

Сын: Куликов Михаил Георгиевич

Отец ребёнка: Куликов Георгий Степанович

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
29.01.1909 ст.

Дочь: Валентина Георгиевна

Отец ребёнка: Куликов Георгий Степанович

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
08.03.1911 ст.

Дочь: Лидия Георгиевна

Отец ребёнка: Куликов Георгий Степанович

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Куликов Пётр Георгиевич

Отец ребёнка: Куликов Георгий Степанович

Омск, город Омск, Омская область
Смерть
1915
Омск, город Омск, Омская область
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