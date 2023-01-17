Куликова Анна Васильевна
Место рождения
Дата рождения25.01.1898 ст.
Дата смертиПосле 1925
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1898 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.05.1915 ст.
Рождение ребёнка
22.08.1916 ст.
Сын: Куликов Алексей Георгиевич
Отец ребёнка: Куликов Георгий Степанович
Рождение ребёнка
01.08.1921
Дочь: Вера Георгиевна
Отец ребёнка: Куликов Георгий Степанович
Рождение ребёнка
06.08.1923
Отец ребёнка: Куликов Георгий Степанович
Рождение ребёнка
02.07.1925
Сын: Куликов Владимир Георгиевич
Отец ребёнка: Куликов Георгий Степанович
Смерть
После 1925