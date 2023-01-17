Куликова Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куликова Анна Васильевна

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Место рождения

Омск, город Омск, Омская область

Дата рождения

25.01.1898 ст.

Дата смерти

После 1925

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1898 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Омск, город Омск, Омская область
Бракосочетание
16.05.1915 ст.

Муж: Куликов Георгий Степанович

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
22.08.1916 ст.

Сын: Куликов Алексей Георгиевич

Отец ребёнка: Куликов Георгий Степанович

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
01.08.1921

Дочь: Вера Георгиевна

Отец ребёнка: Куликов Георгий Степанович

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
06.08.1923

Сын: Куликов Борис Георгиевич

Отец ребёнка: Куликов Георгий Степанович

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
02.07.1925

Сын: Куликов Владимир Георгиевич

Отец ребёнка: Куликов Георгий Степанович

Омск, город Омск, Омская область
Смерть
После 1925
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