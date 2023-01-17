Куликов Василий Степанович
Место рождения
Дата рождения10.04.1882 ст.
Дата смертиПосле 1917
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1882 ст.
Рождение ребёнка
20.11.1903 ст.
Дочь: Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Куликова Прасковья Лаврентьевна
Рождение ребёнка
1907
Сын: Куликов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Куликова Прасковья Лаврентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1917