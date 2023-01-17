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Куликов Василий Степанович

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Место рождения

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область

Дата рождения

10.04.1882 ст.

Дата смерти

После 1917

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1882 ст.

Отец: Куликов Степан Николаевич

Мать: Куликова Пелагея Семеновна

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
20.11.1903 ст.

Дочь: Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Куликова Прасковья Лаврентьевна

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Куликов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Куликова Прасковья Лаврентьевна

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куликова Прасковья Лаврентьевна

Смерть
После 1917
Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
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