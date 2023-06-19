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Киселева Ирина Семеновна

Место рождения

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область

Дата рождения

1822

Дата смерти

После 1857

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Василиса Семеновна

Отец ребёнка: Киселев Семен Иванович

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Аксинья Семеновна

Отец ребёнка: Киселев Семен Иванович

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Киселев Ларион Семенович

Отец ребёнка: Киселев Семен Иванович

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Куликова Пелагея Семеновна

Отец ребёнка: Киселев Семен Иванович

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Прасковья Семеновна

Отец ребёнка: Киселев Семен Иванович

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Киселев Иван Семенович

Отец ребёнка: Киселев Семен Иванович

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киселев Семен Иванович

Смерть
После 1857
Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область