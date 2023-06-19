Киселева Ирина Семеновна
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смертиПосле 1857
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Василиса Семеновна
Отец ребёнка: Киселев Семен Иванович
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Аксинья Семеновна
Отец ребёнка: Киселев Семен Иванович
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Киселев Семен Иванович
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Куликова Пелагея Семеновна
Отец ребёнка: Киселев Семен Иванович
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Прасковья Семеновна
Отец ребёнка: Киселев Семен Иванович
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Киселев Семен Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1857