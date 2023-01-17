Киселев Семен Иванович
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смертиПосле 1857
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Киселев Иван Васильевич
Мать: Киселева Зиновия
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Василиса Семеновна
Мать ребёнка: Киселева Ирина Семеновна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Аксинья Семеновна
Мать ребёнка: Киселева Ирина Семеновна
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Киселева Ирина Семеновна
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Куликова Пелагея Семеновна
Мать ребёнка: Киселева Ирина Семеновна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Прасковья Семеновна
Мать ребёнка: Киселева Ирина Семеновна
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: Киселева Ирина Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Киселева Ирина Семеновна
Смерть
После 1857