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Киселев Семен Иванович

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Место рождения

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область

Дата рождения

1824

Дата смерти

После 1857

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Киселев Иван Васильевич

Мать: Киселева Зиновия

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Василиса Семеновна

Мать ребёнка: Киселева Ирина Семеновна

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Аксинья Семеновна

Мать ребёнка: Киселева Ирина Семеновна

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Киселев Ларион Семенович

Мать ребёнка: Киселева Ирина Семеновна

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Куликова Пелагея Семеновна

Мать ребёнка: Киселева Ирина Семеновна

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Прасковья Семеновна

Мать ребёнка: Киселева Ирина Семеновна

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Киселев Иван Семенович

Мать ребёнка: Киселева Ирина Семеновна

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киселева Ирина Семеновна

Смерть
После 1857
Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
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