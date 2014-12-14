Тучина (Куликова) Галина Кузьминична
Место рождения
Дата рождения07.02.1918
Дата смерти14.12.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1918
Крещение 18 февраля. Церковный приход - Свято-Николаевская церковь Атаманского хутора
Военная служба
04.05.1942
Прибыла в 13 отдельный запасной полк связи военно-воздушных сил. Призвана Ленинским РВК г. Омск
Смерть
14.12.2014
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область