Тучина (Куликова) Галина Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТучина (Куликова) Галина Кузьминична

Тучина (Куликова) Галина Кузьминична

avatar

Место рождения

Омск, город Омск, Омская область

Дата рождения

07.02.1918

Дата смерти

14.12.2014

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1918

Отец: Куликов Кузьма Степанович

Мать: Куликова Анастасия Федотовна

Омск, город Омск, Омская область
Крещение 18 февраля. Церковный приход - Свято-Николаевская церковь Атаманского хутора
Военная служба
04.05.1942
Прибыла в 13 отдельный запасной полк связи военно-воздушных сил. Призвана Ленинским РВК г. Омск
Смерть
14.12.2014
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close