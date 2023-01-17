Теньгушев Кузьма Иванович
Место рождения
Дата рождения12.10.1888 ст.
Дата смерти1966
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1888 ст.
Отец: Теньгушев Иван Андреевич
Мать: Теньгушева Евдокия
"Этот безжалостный конвейер чем-то напоминал воспроизводство в животном мире каких-нибудь черепашек: из сотен родившихся, только единицы добирались до обычных ступеней детства, отрочества, юности, зре... Показать все
Место жительства
1899
"Приехав в Челябу, отец довольно быстро нашёл постоянную работу – поступил к купцу Стахееву рабочим по двору. Стахеев имел в нескольких городах торговлю мануфактурой. В Челябе это был самый большой ма... Показать все
Бракосочетание
23.01.1909 ст.
Челябинская Свято-Троицкая церковь "И вот настал самый торжественный день, день свадьбы (бракосочетания). Были наняты извозчики ехать в церковь, 3-4 лошади были родственников невесты. Я был привезён ... Показать все
Рождение ребёнка
05.10.1909 ст.
Дочь: Куликова Зинаида Кузьминична
Мать ребёнка: Теньгушева Анна Матвеевна
"Шли годы, менялось время и вместе с этим менялся уклад семейной жизни. Стали появляться новые члены семьи. Родилась Зина, расход стал увеличиваться и жить стало по-труднее."
Рождение ребёнка
24.11.1911
Мать ребёнка: Теньгушева Анна Матвеевна
"А в то время у нас уже был еще наследник - сын Сережа. Но тот ещё был мал и ходить не мог. С тех времен у нас есть фотокарточка, где мы, пять человек – Я, Ваша бабушка, сестра Маня и наши дети-первен... Показать все
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Кузнецова Клавдия Кузьминична
Мать ребёнка: Теньгушева Анна Матвеевна
Военная служба
?.08.1914
"Меня как ополченца, проходившего по одному месяцу учебы и других таких же ополченцев, зачислили во вновь сформированные дружины, наименованной 567-я пешая Оренбургская. Дружина состояла из четырех ро... Показать все
Военная награда
1916
Передовая находилась от Риги на 23-й версте у Лысой горы
"Приехал к нам командующий 12-й армии генерал Редко-Дмитриев. Поздравил нас, героев, отличившихся в бою, и дал всей нашей роте, 32 человека, по Георгиевскому кресту 4-й степени."
Демобилизация
?.06.1917
"Армия стала разваливаться, начались болезни и сильная цинга. В июне 1917 года я попал в госпиталь с этой цингой. Больше уже в свою часть я не вернулся и не знаю, что с ней было."
Военная служба
?.06.1918
"Я не успел очухаться от германской войны, а тут опять хотят гнать воевать … И против кого? Своих братьев. Что поделаешь, покоряешься силе. Началась мобилизация солдат в армию Колчака, о какой никто и... Показать все
Демобилизация
?.12.1919
Каргат, Каргатский муниципальный район, Новосибирская область
"Подъехали к нам, видим, у них на штанах красные ленты и на груди так же у некоторых красные бинты. Нам стало понятно, это - Красная Армия. Они остановились нас спросить, кто мы такие, мы ответили, чт... Показать все
Рождение ребёнка
07.03.1920
Сын: Теньгушев Василий Кузьмич
Мать ребёнка: Теньгушева Анна Матвеевна
"Моя старушка вздумала пополнить нашу семью четвертым ребенком. 7 марта собралась родить. Роды были неблагополучные, её велели срочно отправить в больницу. В больнице с вашей бабушкой всё обошлось бла... Показать все
Место жительства
Между 1923 и 1926
Октябрьское, Октябрьский муниципальный район, Челябинская область
Переезд в Калмыково (*в настоящая время село Октябрьское, Челябинская область)
Место жительства
1927
"Через три дня продал дом за 3000 рублей, получил задаток 1000 рублей и поехал в Омск, и мы там купили мельницу. Стали приводить в порядок, ремонтировать. Нам она еще встала не менее 1000 рублей, и мы... Показать все
Смерть
1966