Теньгушева (Шиндина) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТеньгушева (Шиндина) Евдокия

Теньгушева (Шиндина) Евдокия

avatar

Место рождения

Иванисовка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1864

Дата смерти

1898

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: Анна Тимофеевна

Иванисовка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
12.10.1888 ст.

Сын: Теньгушев Кузьма Иванович

Отец ребёнка: Теньгушев Иван Андреевич

Лопатино, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
"Этот безжалостный конвейер чем-то напоминал воспроизводство в животном мире каких-нибудь черепашек: из сотен родившихся, только единицы добирались до обычных ступеней детства, отрочества, юности, зре... Показать все
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Черная Мария Ивановна

Отец ребёнка: Теньгушев Иван Андреевич

Лопатино, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Теньгушев Иван Андреевич

Смерть
1898
с. Каменка, Кокшетауская область, Казахстан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close