Теньгушева (Шиндина) Евдокия
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смерти1898
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
12.10.1888 ст.
Сын: Теньгушев Кузьма Иванович
Отец ребёнка: Теньгушев Иван Андреевич
"Этот безжалостный конвейер чем-то напоминал воспроизводство в животном мире каких-нибудь черепашек: из сотен родившихся, только единицы добирались до обычных ступеней детства, отрочества, юности, зре... Показать все
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Черная Мария Ивановна
Отец ребёнка: Теньгушев Иван Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1898
с. Каменка, Кокшетауская область, Казахстан