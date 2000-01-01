село Каменка, село Каменка, Сандыктауский район, Акмолинская область (на 2022) — Familio

Каменка

Сандыктауский район, Акмолинская область (на 2022)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и населённые места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Акмолинская область, Кокчетавский уезд, Каменское поселение
10860. Каменское посел., отд. сельск. общ., осн. 1890 г.Всех дворов: 248. 1444Лошадей: 143. Рогатого скота: 237. Овец: 15. Коз: 37. Свиней: 5.

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Акмолинская область, Кокчетавский уезд, Каменская волость
В одноименном селении

Классификатор административно-территориальных объектов Казахстана (КАТО)

Название на русскомНазвание на казахскомКод КАТО
Акмолинская область, Сандыктауский район, Каменский сельский округ
село КаменкаКаменка а.116447100
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