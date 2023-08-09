Теньгушев Иван Андреевич
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смертиПосле 1931
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.10.1888 ст.
Сын: Теньгушев Кузьма Иванович
Мать ребёнка: Теньгушева Евдокия
"Этот безжалостный конвейер чем-то напоминал воспроизводство в животном мире каких-нибудь черепашек: из сотен родившихся, только единицы добирались до обычных ступеней детства, отрочества, юности, зре... Показать все
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Черная Мария Ивановна
Мать ребёнка: Теньгушева Евдокия
Место жительства
1899
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Приехав в Челябу, отец довольно быстро нашёл постоянную работу – поступил к купцу Стахееву рабочим по двору. Стахеев имел в нескольких городах торговлю мануфактурой. В Челябе это был самый большой маг... Показать все
Место жительства
1927
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Теньгушева Евдокия
Смерть
После 1931