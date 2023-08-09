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Теньгушев Иван Андреевич

Место рождения

Лопатино, Городищенский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1866

Дата смерти

После 1931

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Лопатино, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
12.10.1888 ст.

Сын: Теньгушев Кузьма Иванович

Мать ребёнка: Теньгушева Евдокия

Лопатино, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
"Этот безжалостный конвейер чем-то напоминал воспроизводство в животном мире каких-нибудь черепашек: из сотен родившихся, только единицы добирались до обычных ступеней детства, отрочества, юности, зре... Показать все
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Черная Мария Ивановна

Мать ребёнка: Теньгушева Евдокия

Лопатино, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Место жительства
1899
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Приехав в Челябу, отец довольно быстро нашёл постоянную работу – поступил к купцу Стахееву рабочим по двору. Стахеев имел в нескольких городах торговлю мануфактурой. В Челябе это был самый большой маг... Показать все
Место жительства
1927
Омск, город Омск, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Теньгушева Евдокия

Смерть
После 1931
Омск, город Омск, Омская область