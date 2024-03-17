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Теньгушева Анна Васильевна

Место рождения

Веденяпино, Городищенский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Веденяпино, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Теньгушева) Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Теньгушев Иван Андреевич

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беляков Константин

Веденяпино, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1891

Дочь: (Белякова) Матрена Константиновна

Отец ребёнка: Беляков Константин

Веденяпино, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Беляков Фёдор Константинович

Отец ребёнка: Беляков Константин

Веденяпино, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Около 1901

Муж: Теньгушев Иван Андреевич

Лопатино, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
26.10.1908 ст.

Сын: Теньгушев Степан Иванович

Отец ребёнка: Теньгушев Иван Андреевич

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Смерть
Неизвестно

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