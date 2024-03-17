Теньгушева Анна Васильевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Теньгушева) Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Теньгушев Иван Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Беляков Константин
Рождение ребёнка
1891
Дочь: (Белякова) Матрена Константиновна
Отец ребёнка: Беляков Константин
Рождение ребёнка
1894
Сын: Беляков Фёдор Константинович
Отец ребёнка: Беляков Константин
Бракосочетание
Около 1901
Лопатино, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
26.10.1908 ст.
Сын: Теньгушев Степан Иванович
Отец ребёнка: Теньгушев Иван Андреевич
Смерть
Неизвестно