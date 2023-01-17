Черная (Теньгушева) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черная (Теньгушева) Мария Ивановна

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Место рождения

Лопатино, Городищенский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1896

Дата смерти

После 1966

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Теньгушев Иван Андреевич

Мать: Теньгушева Евдокия

Лопатино, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Место жительства
1899
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Приехав в Челябу, отец довольно быстро нашёл постоянную работу – поступил к купцу Стахееву рабочим по двору. Стахеев имел в нескольких городах торговлю мануфактурой. В Челябе это был самый большой маг... Показать все
Место жительства
1927
Омск, город Омск, Омская область
Смерть
После 1966
Омск, город Омск, Омская область
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