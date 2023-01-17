Черная (Теньгушева) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения1896
Дата смертиПосле 1966
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Теньгушев Иван Андреевич
Мать: Теньгушева Евдокия
Место жительства
1899
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Приехав в Челябу, отец довольно быстро нашёл постоянную работу – поступил к купцу Стахееву рабочим по двору. Стахеев имел в нескольких городах торговлю мануфактурой. В Челябе это был самый большой маг... Показать все
Место жительства
1927
Смерть
После 1966