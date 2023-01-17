село Иванисовка, село Иванисовка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Иванисовка

Городищенский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Кузнецкий уезд
1211Иванисовка, сц. вл.при р. Кададе.42770247256
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Кузнецкий уезд, Болтинская волость
619. Иванисовка (Никольское), сельцо бывшее владельческое, при реке Кададе, дворов 112, жителей 571, часовня

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Городищенский район
48225Иванисовкасело53°01'46°06'N-38-105

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Городищенский муниципальный район, Сельское поселение Нижнеелюзанский сельсовет
56618423111с Иванисовкасело
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