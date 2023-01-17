Теньгушев Сергей Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Теньгушев Сергей Кузьмич

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Место рождения

Челябинск, Челябинский, Челябинская область

Дата рождения

24.11.1911

Дата смерти

21.04.1993

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1911

Отец: Теньгушев Кузьма Иванович

Мать: Теньгушева Анна Матвеевна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
"А в то время у нас уже был еще наследник - сын Сережа. Но тот ещё был мал и ходить не мог. С тех времен у нас есть фотокарточка, где мы, пять человек – Я, Ваша бабушка, сестра Маня и наши дети-первен... Показать все
Место жительства
Между 1923 и 1926
Октябрьское, Октябрьский муниципальный район, Челябинская область
Переезд в Калмыково (*в настоящая время село Октябрьское, Челябинская область)
Место жительства
1927
Омск, город Омск, Омская область
Смерть
21.04.1993
Омск, город Омск, Омская область
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