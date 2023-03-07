Теньгушев Василий Кузьмич
Место рождения
Дата рождения07.03.1920
Дата смертиПосле 1970
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1920
"Моя старушка вздумала пополнить нашу семью четвертым ребенком. 7 марта собралась родить. Роды были неблагополучные, её велели срочно отправить в больницу. В больнице с вашей бабушкой всё обошлось бла... Показать все
Место жительства
Между 1923 и 1926
Октябрьское, Октябрьский муниципальный район, Челябинская область
Переезд в Калмыково (*в настоящая время село Октябрьское, Челябинская область)
Место жительства
1927
Смерть
После 1970