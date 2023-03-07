Теньгушев Василий Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Теньгушев Василий Кузьмич

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Место рождения

Челябинск, Челябинский, Челябинская область

Дата рождения

07.03.1920

Дата смерти

После 1970

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1920

Отец: Теньгушев Кузьма Иванович

Мать: Теньгушева Анна Матвеевна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
"Моя старушка вздумала пополнить нашу семью четвертым ребенком. 7 марта собралась родить. Роды были неблагополучные, её велели срочно отправить в больницу. В больнице с вашей бабушкой всё обошлось бла... Показать все
Место жительства
Между 1923 и 1926
Октябрьское, Октябрьский муниципальный район, Челябинская область
Переезд в Калмыково (*в настоящая время село Октябрьское, Челябинская область)
Место жительства
1927
Омск, город Омск, Омская область
Смерть
После 1970
Омск, город Омск, Омская область
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