Голубчиков Трифон Федоров
Место рождения
Дата рождения1765
Дата смерти1841
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Голубчиков Федор Васильев
Мать: Анна Степанова
Рождение ребёнка
1793
Сын: Голубчиков Евсей Трифонов
Мать ребёнка: Екатерина Ларионова
Рождение ребёнка
1799
Сын: Никифор Трифонов
Мать ребёнка: Екатерина Ларионова
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Ксения Трифонова
Мать ребёнка: Екатерина Ларионова
Красницы, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1803
Сын: Фрол Трифонов
Мать ребёнка: Екатерина Ларионова
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Марфа Трифонова
Мать ребёнка: Екатерина Ларионова
Рождение ребёнка
1823
Сын: Голубчиков Евдоким Трифонов
Мать ребёнка: Маланья Герасимова
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Марфа Трифонова
Мать ребёнка: Маланья Герасимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Ларионова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Маланья Герасимова
Смерть
1841