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Голубчиков Трифон Федоров

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Место рождения

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1765

Дата смерти

1841

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Голубчиков Федор Васильев

Мать: Анна Степанова

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Голубчиков Евсей Трифонов

Мать ребёнка: Екатерина Ларионова

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Никифор Трифонов

Мать ребёнка: Екатерина Ларионова

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Ксения Трифонова

Мать ребёнка: Екатерина Ларионова

Красницы, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Фрол Трифонов

Мать ребёнка: Екатерина Ларионова

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Марфа Трифонова

Мать ребёнка: Екатерина Ларионова

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Голубчиков Евдоким Трифонов

Мать ребёнка: Маланья Герасимова

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Марфа Трифонова

Мать ребёнка: Маланья Герасимова

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Ларионова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маланья Герасимова

Смерть
1841
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