Голубчиков Евсей Трифонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубчиков Евсей Трифонов

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Место рождения

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Голубчиков Трифон Федоров

Мать: Екатерина Ларионова

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Голубчиков Николай Евсеев

Мать ребёнка: Анисья Степанова

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Голубчиков Петр Евсеев

Мать ребёнка: Анисья Степанова

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Голубчиков Семен Евсеев

Мать ребёнка: Анисья Степанова

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисья Степанова

Смерть
Неизвестно
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