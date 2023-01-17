Голубчиков Евсей Трифонов
Место рождения
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: Голубчиков Трифон Федоров
Мать: Екатерина Ларионова
Рождение ребёнка
1813
Сын: Голубчиков Николай Евсеев
Мать ребёнка: Анисья Степанова
Рождение ребёнка
1823
Мать ребёнка: Анисья Степанова
Рождение ребёнка
1825
Мать ребёнка: Анисья Степанова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анисья Степанова
Смерть
Неизвестно