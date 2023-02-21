Анисья Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1813
Сын: Голубчиков Николай Евсеев
Отец ребёнка: Голубчиков Евсей Трифонов
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Голубчиков Евсей Трифонов
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Голубчиков Евсей Трифонов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно