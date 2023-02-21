Анисья Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисья Степанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1813

Сын: Голубчиков Николай Евсеев

Отец ребёнка: Голубчиков Евсей Трифонов

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Голубчиков Петр Евсеев

Отец ребёнка: Голубчиков Евсей Трифонов

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Голубчиков Семен Евсеев

Отец ребёнка: Голубчиков Евсей Трифонов

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голубчиков Евсей Трифонов

Смерть
Неизвестно
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