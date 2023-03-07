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Екатерина Ларионова

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Место рождения

Крутое, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Крутое, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Голубчиков Евсей Трифонов

Отец ребёнка: Голубчиков Трифон Федоров

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Никифор Трифонов

Отец ребёнка: Голубчиков Трифон Федоров

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Ксения Трифонова

Отец ребёнка: Голубчиков Трифон Федоров

Красницы, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Фрол Трифонов

Отец ребёнка: Голубчиков Трифон Федоров

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Марфа Трифонова

Отец ребёнка: Голубчиков Трифон Федоров

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голубчиков Трифон Федоров

Смерть
Неизвестно
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