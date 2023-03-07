Екатерина Ларионова
Место рождения
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1793
Сын: Голубчиков Евсей Трифонов
Отец ребёнка: Голубчиков Трифон Федоров
Рождение ребёнка
1799
Сын: Никифор Трифонов
Отец ребёнка: Голубчиков Трифон Федоров
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Ксения Трифонова
Отец ребёнка: Голубчиков Трифон Федоров
Красницы, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1803
Сын: Фрол Трифонов
Отец ребёнка: Голубчиков Трифон Федоров
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Марфа Трифонова
Отец ребёнка: Голубчиков Трифон Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно