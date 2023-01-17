Маланья Герасимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1823
Сын: Голубчиков Евдоким Трифонов
Отец ребёнка: Голубчиков Трифон Федоров
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Марфа Трифонова
Отец ребёнка: Голубчиков Трифон Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно