Маланья Герасимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маланья Герасимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1765 г.р.

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1823

Сын: Голубчиков Евдоким Трифонов

Отец ребёнка: Голубчиков Трифон Федоров

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Марфа Трифонова

Отец ребёнка: Голубчиков Трифон Федоров

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голубчиков Трифон Федоров

Смерть
Неизвестно
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