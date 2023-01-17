Анна Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1740
Дата смерти1794
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Евдокия Федорова
Отец ребёнка: Голубчиков Федор Васильев
Рождение ребёнка
1765
Сын: Голубчиков Трифон Федоров
Отец ребёнка: Голубчиков Федор Васильев
Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Матрена Федорова
Отец ребёнка: Голубчиков Федор Васильев
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Арина Федорова
Отец ребёнка: Голубчиков Федор Васильев
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Марфа Федорова
Отец ребёнка: Голубчиков Федор Васильев
Смерть
1794