Анна Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Степанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740

Дата смерти

1794

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1764

Дочь: Евдокия Федорова

Отец ребёнка: Голубчиков Федор Васильев

Красницы, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1765

Сын: Голубчиков Трифон Федоров

Отец ребёнка: Голубчиков Федор Васильев

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Матрена Федорова

Отец ребёнка: Голубчиков Федор Васильев

Красницы, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1771

Дочь: Арина Федорова

Отец ребёнка: Голубчиков Федор Васильев

Красницы, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Марфа Федорова

Отец ребёнка: Голубчиков Федор Васильев

Красницы, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Смерть
1794
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