Голубчиков Федор Васильев
Место рождения
Дата рождения1739
Дата смерти1800
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Евдокия Федорова
Мать ребёнка: Анна Степанова
Рождение ребёнка
1765
Сын: Голубчиков Трифон Федоров
Мать ребёнка: Анна Степанова
Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Матрена Федорова
Мать ребёнка: Анна Степанова
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Арина Федорова
Мать ребёнка: Анна Степанова
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Марфа Федорова
Мать ребёнка: Анна Степанова
Смерть
1800