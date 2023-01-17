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Голубчиков Федор Васильев

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Место рождения

Красницы, Богородицкий муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1739

Дата смерти

1800

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: не указан

Мать: не указана

Красницы, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1764

Дочь: Евдокия Федорова

Мать ребёнка: Анна Степанова

Красницы, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1765

Сын: Голубчиков Трифон Федоров

Мать ребёнка: Анна Степанова

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Матрена Федорова

Мать ребёнка: Анна Степанова

Красницы, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1771

Дочь: Арина Федорова

Мать ребёнка: Анна Степанова

Красницы, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Марфа Федорова

Мать ребёнка: Анна Степанова

Красницы, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Смерть
1800
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