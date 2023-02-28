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Голубчиков Евдоким Трифонов

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Место рождения

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Голубчиков Трифон Федоров

Мать: Маланья Герасимова

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
13.02.1842

Жена: Ксения Кириллова

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Татьяна Евдокимова

Мать ребёнка: Ксения Кириллова

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Анастасия Евдокимова

Мать ребёнка: Ксения Кириллова

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Александра Евдокимова

Мать ребёнка: Ксения Кириллова

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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