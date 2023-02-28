Голубчиков Евдоким Трифонов
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Голубчиков Трифон Федоров
Мать: Маланья Герасимова
Бракосочетание
13.02.1842
Жена: Ксения Кириллова
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Татьяна Евдокимова
Мать ребёнка: Ксения Кириллова
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Анастасия Евдокимова
Мать ребёнка: Ксения Кириллова
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Александра Евдокимова
Мать ребёнка: Ксения Кириллова
Смерть
Неизвестно