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Ксения Кириллова

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Место рождения

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Кирилл Хритонов

Мать: не указана

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
13.02.1842

Муж: Голубчиков Евдоким Трифонов

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Татьяна Евдокимова

Отец ребёнка: Голубчиков Евдоким Трифонов

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Анастасия Евдокимова

Отец ребёнка: Голубчиков Евдоким Трифонов

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Александра Евдокимова

Отец ребёнка: Голубчиков Евдоким Трифонов

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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