Ксения Кириллова
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Кирилл Хритонов
Мать: не указана
Бракосочетание
13.02.1842
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Татьяна Евдокимова
Отец ребёнка: Голубчиков Евдоким Трифонов
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Анастасия Евдокимова
Отец ребёнка: Голубчиков Евдоким Трифонов
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Александра Евдокимова
Отец ребёнка: Голубчиков Евдоким Трифонов
Смерть
Неизвестно