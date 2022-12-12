Фрол Трифонов
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смертиДо 1864
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Голубчиков Трифон Федоров
Мать: Екатерина Ларионова
Бракосочетание
04.11.1818
Жена: Федора Михайлова
Рождение ребёнка
1823
Сын: Петр Фролов
Мать ребёнка: Федора Михайлова
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Аграфена Фролова
Мать ребёнка: Федора Михайлова
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Марфа Фролова
Мать ребёнка: Федора Михайлова
Рождение ребёнка
1831
Сын: Василий Фролов
Мать ребёнка: Федора Михайлова
Рождение ребёнка
1837
Сын: Голубчиков Иван ст.
Мать ребёнка: Федора Михайлова
Рождение ребёнка
1839
Сын: Иван мл.
Мать ребёнка: Федора Михайлова
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Анна Фролова
Мать ребёнка: Федора Михайлова
Смерть
До 1864