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Фрол Трифонов

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Место рождения

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1803

Дата смерти

До 1864

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Голубчиков Трифон Федоров

Мать: Екатерина Ларионова

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
04.11.1818

Жена: Федора Михайлова

Рождение ребёнка
1823

Сын: Петр Фролов

Мать ребёнка: Федора Михайлова

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Аграфена Фролова

Мать ребёнка: Федора Михайлова

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Марфа Фролова

Мать ребёнка: Федора Михайлова

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Василий Фролов

Мать ребёнка: Федора Михайлова

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Голубчиков Иван ст.

Мать ребёнка: Федора Михайлова

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Иван мл.

Мать ребёнка: Федора Михайлова

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Анна Фролова

Мать ребёнка: Федора Михайлова

Смерть
До 1864
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