Федора Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиПосле 1864
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Михаил Филиппов
Мать: Василиса Матвеева
Бракосочетание
04.11.1818
Муж: Фрол Трифонов
Рождение ребёнка
1823
Сын: Петр Фролов
Отец ребёнка: Фрол Трифонов
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Аграфена Фролова
Отец ребёнка: Фрол Трифонов
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Марфа Фролова
Отец ребёнка: Фрол Трифонов
Рождение ребёнка
1831
Сын: Василий Фролов
Отец ребёнка: Фрол Трифонов
Рождение ребёнка
1837
Сын: Голубчиков Иван ст.
Отец ребёнка: Фрол Трифонов
Рождение ребёнка
1839
Сын: Иван мл.
Отец ребёнка: Фрол Трифонов
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Анна Фролова
Отец ребёнка: Фрол Трифонов
Смерть
После 1864