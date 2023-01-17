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Федора Михайлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

После 1864

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Михаил Филиппов

Мать: Василиса Матвеева

Бракосочетание
04.11.1818

Муж: Фрол Трифонов

Рождение ребёнка
1823

Сын: Петр Фролов

Отец ребёнка: Фрол Трифонов

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Аграфена Фролова

Отец ребёнка: Фрол Трифонов

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Марфа Фролова

Отец ребёнка: Фрол Трифонов

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Василий Фролов

Отец ребёнка: Фрол Трифонов

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Голубчиков Иван ст.

Отец ребёнка: Фрол Трифонов

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Иван мл.

Отец ребёнка: Фрол Трифонов

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Анна Фролова

Отец ребёнка: Фрол Трифонов

Смерть
После 1864
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