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Аграфена Фролова

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Место рождения

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Фрол Трифонов

Мать: Федора Михайлова

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
28.05.1843

Муж: Исай Исаев

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Домна Исаева

Отец ребёнка: Исай Исаев

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Харламов Алексей Исаев

Отец ребёнка: Исай Исаев

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Пелагея Исаева

Отец ребёнка: Исай Исаев

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Харламов Павел Исаев

Отец ребёнка: Исай Исаев

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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