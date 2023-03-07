Аграфена Фролова
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Фрол Трифонов
Мать: Федора Михайлова
Бракосочетание
28.05.1843
Муж: Исай Исаев
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Домна Исаева
Отец ребёнка: Исай Исаев
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Исай Исаев
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Пелагея Исаева
Отец ребёнка: Исай Исаев
Рождение ребёнка
1855
Сын: Харламов Павел Исаев
Отец ребёнка: Исай Исаев
Смерть
Неизвестно