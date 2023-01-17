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Косенко Дементий Корнеевич

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Место рождения

Позники, Полтавська область

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Косенко Корней

Мать: не указана

Позники, Полтавська область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Косенко Давид Дементьевич

Мать ребёнка: Косенко Марфа Никоновна

Позники, Полтавська область
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Глоба Прасковья Дементьевна

Мать ребёнка: Косенко Марфа Никоновна

Позники, Полтавська область
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Колот Ульяна Дементьевна

Мать ребёнка: Косенко Марфа Никоновна

Позники, Полтавська область
Рождение ребёнка
02.07.1881

Дочь: Накоренко Евдокия Дементьевна

Мать ребёнка: Косенко Марфа Никоновна

Позники, Полтавська область
Рождение ребёнка
02.07.1881

Сын: Косенко Андрей Дементьевич

Мать ребёнка: Косенко Марфа Никоновна

Позники, Полтавська область
Рождение ребёнка
22.07.1884

Дочь: Святенко Анна Дементьевна

Мать ребёнка: Косенко Марфа Никоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Косенко Марфа Никоновна

Смерть
Неизвестно
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