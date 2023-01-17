Косенко Дементий Корнеевич
Место рождения
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Косенко Корней
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1870
Сын: Косенко Давид Дементьевич
Мать ребёнка: Косенко Марфа Никоновна
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Глоба Прасковья Дементьевна
Мать ребёнка: Косенко Марфа Никоновна
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Колот Ульяна Дементьевна
Мать ребёнка: Косенко Марфа Никоновна
Рождение ребёнка
02.07.1881
Дочь: Накоренко Евдокия Дементьевна
Мать ребёнка: Косенко Марфа Никоновна
Рождение ребёнка
02.07.1881
Сын: Косенко Андрей Дементьевич
Мать ребёнка: Косенко Марфа Никоновна
Рождение ребёнка
22.07.1884
Дочь: Святенко Анна Дементьевна
Мать ребёнка: Косенко Марфа Никоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Косенко Марфа Никоновна
Смерть
Неизвестно