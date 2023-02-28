Колот (Косенко) Ульяна Дементьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колот (Косенко) Ульяна Дементьевна

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Место рождения

Позники, Полтавська область

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Косенко Дементий Корнеевич

Мать: Косенко Марфа Никоновна

Позники, Полтавська область
Бракосочетание
26.10.1897

Муж: Колот Стефан Митрофанович

Рождение ребёнка
12.12.1901

Дочь: Анастасия Степановна

Отец ребёнка: Колот Стефан Митрофанович

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Колот Андрей Степанович

Отец ребёнка: Колот Стефан Митрофанович

Рождение ребёнка
11.09.1903

Дочь: Лисий Устинья Степановна

Отец ребёнка: Колот Стефан Митрофанович

Рождение ребёнка
15.12.1904

Дочь: Анисия Стефановна

Отец ребёнка: Колот Стефан Митрофанович

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
14.09.1912

Дочь: Никитенко Софья Степановна

Отец ребёнка: Колот Стефан Митрофанович

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно
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