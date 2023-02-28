Колот (Косенко) Ульяна Дементьевна
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Бракосочетание
26.10.1897
Рождение ребёнка
12.12.1901
Дочь: Анастасия Степановна
Отец ребёнка: Колот Стефан Митрофанович
Рождение ребёнка
1902
Отец ребёнка: Колот Стефан Митрофанович
Рождение ребёнка
11.09.1903
Дочь: Лисий Устинья Степановна
Отец ребёнка: Колот Стефан Митрофанович
Рождение ребёнка
15.12.1904
Дочь: Анисия Стефановна
Отец ребёнка: Колот Стефан Митрофанович
Рождение ребёнка
14.09.1912
Дочь: Никитенко Софья Степановна
Отец ребёнка: Колот Стефан Митрофанович
Смерть
Неизвестно