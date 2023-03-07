Косенко Марфа Никоновна
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смерти19.01.1908
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1870
Сын: Косенко Давид Дементьевич
Отец ребёнка: Косенко Дементий Корнеевич
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Глоба Прасковья Дементьевна
Отец ребёнка: Косенко Дементий Корнеевич
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Колот Ульяна Дементьевна
Отец ребёнка: Косенко Дементий Корнеевич
Рождение ребёнка
02.07.1881
Сын: Косенко Андрей Дементьевич
Отец ребёнка: Косенко Дементий Корнеевич
Рождение ребёнка
02.07.1881
Дочь: Накоренко Евдокия Дементьевна
Отец ребёнка: Косенко Дементий Корнеевич
Рождение ребёнка
22.07.1884
Дочь: Святенко Анна Дементьевна
Отец ребёнка: Косенко Дементий Корнеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.01.1908
Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область