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Косенко Марфа Никоновна

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Место рождения

Позники, Полтавська область

Дата рождения

1845

Дата смерти

19.01.1908

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Позники, Полтавська область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Косенко Давид Дементьевич

Отец ребёнка: Косенко Дементий Корнеевич

Позники, Полтавська область
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Глоба Прасковья Дементьевна

Отец ребёнка: Косенко Дементий Корнеевич

Позники, Полтавська область
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Колот Ульяна Дементьевна

Отец ребёнка: Косенко Дементий Корнеевич

Позники, Полтавська область
Рождение ребёнка
02.07.1881

Сын: Косенко Андрей Дементьевич

Отец ребёнка: Косенко Дементий Корнеевич

Позники, Полтавська область
Рождение ребёнка
02.07.1881

Дочь: Накоренко Евдокия Дементьевна

Отец ребёнка: Косенко Дементий Корнеевич

Позники, Полтавська область
Рождение ребёнка
22.07.1884

Дочь: Святенко Анна Дементьевна

Отец ребёнка: Косенко Дементий Корнеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Косенко Дементий Корнеевич

Смерть
19.01.1908
Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
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